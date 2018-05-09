被動元件族群勁揚 台股突破10700

股王大立光9日股價突破新台幣4000元關卡，加上被動元件族群股價齊揚，帶動台股持續走高，指數突破10700點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北9日電）股王大立光股價突破新台幣4000元關卡，加上被動元件族群股價齊揚，帶動台股持續走高，指數突破10700點關卡。



至10時56分，大盤指數來到10720.18點，漲28.8點，成交量約783億元。



大立光股價在經過8日回檔整理後，今天又恢復強勁走勢，盤中一度達4165元，大漲175元，為多頭指標。台積電股價也有不錯表現，一度達232元，漲4元。



同為蘋果(Apple)概念股的鴻海股價表現相對疲弱，盤中一度達81.8元，跌0.8元。



被動元件族群在漲價題材持續發酵下，股價全面走揚，其中，禾伸堂股價一度漲停，達189元，國巨股價也一度達780元，大漲62元，改寫歷史新高價，同為盤面焦點。



正崴集團旗下勁永、光燿科與崴強科技同步於9日起暫停交易，3家公司是否展開整併備受市場關注，正崴今天股價有不錯表現，盤中一度達40.85元，漲1.55元。



電商業者商店街無預警宣布股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行，母公司網路家庭將以每股44元，收購商店街所有流通在外股票，商店街與網家股價同步走跌，商店街股價一度達43.05元，跌1.45元，網家一度達129.5元，跌8元。



整體電子類股指數漲逾0.5%，為推升大盤指數走揚的一大助力。傳統產業股則是漲跌互見，包括水泥、食品與鋼鐵等類股同步走跌，塑膠與觀光類股表現相對強勢，類股指數同步上漲。（編輯：張均懋）1070509