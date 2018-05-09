機械公會：匯率關稅齊思考 增自製率讓台廠練兵

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會理事長柯拔希今天建議中央銀行，新台幣匯率應和關稅議題一起考量，降低關稅對台灣機械業者的影響；他也建議重大建設可提高自製率，讓台廠練兵。



2018台北國際智慧機械暨智慧製造展登場，吸引超過230家廠商參展，近1000個攤位展出包括智慧機械、自動化設備、工業機器人、升級工業4.0相關軟體、產品與技術，柯拔希預期下屆參展廠商和攤位使用規模可增加1倍。



柯拔希接受中央社記者採訪時表示，總統蔡英文非常重視智慧機械產業，政府也看到未來趨勢，傾聽產業心聲，未來長期目標，台灣機械業產值邁向新台幣2兆元。



談到新台幣兌美元匯率和關稅議題，柯拔希建議央行，新台幣匯率對台灣產業來說是「雙面刃」，可考慮輕重緩急。



柯拔希說，新台幣匯率不應只從匯率角度考量，目前台灣暫時無法與主要國家市場洽簽自由貿易協定（FTA），仍受關稅影響，即便台灣機械廠商搶到訂單，只要新台幣匯率升值，廠商利潤馬上受影響。



柯拔希建議央行，新台幣匯率應考慮到台灣廠商產品出口受10%以上關稅影響，匯率應與關稅議題一起考量。



至於美中貿易戰對台灣機械產業的影響，柯拔希表示，台灣機械廠商布局中國大陸，主要以當地內需市場為主，美國訂單幾乎都是直接由台灣出口，美中貿易戰對台灣機械產業沒有影響。



自製率部分，柯拔希說，政府可透過國機國造、國艦國造、風力發電或軌道建設等，訂定自製率，讓台灣機械業者有練兵機會。重大建設自製率可從60%開始，讓台灣機械業者深耕本土供應鏈。



柯拔希也樂觀看待機械整合人工智慧（AI）的智慧機械發展趨勢，建議產業要開放心胸，積極投入，特別是在智慧機械的軟體人才上，期盼政府積極培育。（編輯：李明宗）1070509