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關鍵字： 中華電信 伊朗 曾仁和 吃到飽
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499吃到飽開放全民 電信三雄股價臉綠

發稿時間：2018/05/09 12:40

最新更新：2018/05/09 13:28

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電信三雄9日開放全民限時7天申辦499元吃到飽方案，投資市場擔憂低價競爭越演越烈，恐衝擊行動產業營收與獲利，三雄股價臉綠。（圖取自Pixabay圖庫）電信三雄9日開放全民限時7天申辦499元吃到飽方案，投資市場擔憂低價競爭越演越烈，恐衝擊行動產業營收與獲利，三雄股價臉綠。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北9日電）4G低價吃到飽啟動「無限之戰」，電信三雄今天開放全民限時7天申辦499元吃到飽方案，投資市場擔憂低價競爭越演越烈，恐衝擊行動產業營收與獲利，三雄股價今天臉綠。

4G低價吃到飽風暴再起，中華電信昨天晚間宣布，新台幣499元吃到飽方案限時7天擴大全民申辦，台灣大哥大、遠傳電信隨即宣布全面跟進，電信產業恐啟動低價吃到飽「無限之戰」。

業界分析，軍公教499吃到飽方案在4月底象徵性退場，但市場競爭態勢越演越烈，電信三雄昨晚宣布499上網吃到飽、網內打到飽擴大全民申辦，雖定調「短期促銷」，但就算到期截止，也很可能退不了場，換湯不換藥繼續廝殺，未來電信產業恐深陷「低價吃到飽泥淖」走不出來。

觀察電信三雄每戶平均帳單金額(ARPU)表現，低價吃到飽戰爭確實讓業者內傷，中華電信第1季行動用戶ARPU僅581元，較去年平均595元衰退，台灣大則為691元，也較去年的710元衰退，遠傳為669元，也低於去年平均的695元。

國家通訊傳播委員會(NCC)資料顯示，去年第4季行動通訊整體營收494.6億元，已連6季下滑，但對比同期，行動通訊數據量卻有超過6倍的跳增，傳統語音收入下滑占最大主因、低價吃到飽續戰也是原因之一。

投資市場也擔憂，電信產業變得不健康，甚至影響業者在網路建設、投資5G時縮手。

股價向來穩定的電信三雄今天全面臉綠，截至中午，中華電信與台灣大哥大最多都下跌1元，分別來到111元與109元；遠傳最多下跌1.7元，至75.2元。（編輯：林興盟）1070509

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