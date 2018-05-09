蔡總統提三面向 擴大智慧機械發展

總統蔡英文（前排左2）9日至南港展覽館，出席「2018年台北國際智慧機械暨智慧製造展」開幕典禮，參觀漢翔航空工業攤位，了解智慧機械在航太產業應用成果。中央社記者裴禛攝 107年5月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，要從擴大資源整合、擴大培育高階技術人才、擴大設備國產化比重這三面向，擴大智慧機械的發展；她並說，台灣機械產業將持續在世界舞台上占有重要地位。



蔡總統今天出席在南港展覽館舉辦的台北國際智慧機械暨智慧製造展開幕式，並參觀漢翔、工業技術研究院等攤位；外貿協會董事長黃志芳、台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等人陪同。



蔡總統致詞提到，政府要繼續從三方向擴大智慧機械的發展，第一、要擴大資源整合，去年成立智慧機械推動辦公室和智慧製造試營運場域之後，產官學研的跨界整合平台已經建立起來，會連結更多的資源，協助更多本土業者在工業4.0領域站穩腳步。



蔡總統說，第二是擴大培育高階技術人才，智慧化設備的研發製造與應用，需要大量的高階技術人才，政府會持續支持各級學校設置智慧製造人才的培育課程，同時透過產學接軌，引導高階人才投入智慧機械產業。



她說，第三是要擴大設備國產化的比重，在台灣製造業智慧轉型的同時，提升設備國產化比重是重要的政策目標，今天在場很多國際廠商代表，她期待盡可能與本土機械業者合作，甚至在台灣設置研發與生產據點。



蔡總統強調，台灣有蓬勃的內需市場，完整的精密機械供應鏈，也有優質人才與積極政策的規劃；同時，在亞洲矽谷計畫推動下，台灣的AIoT創新能量也愈來愈好，她相信台灣是最適合發展智慧機械的環境。



蔡總統說，去年台灣機械產業的產值成長11%，來到新台幣1.1兆元，成為最新的兆元產業，台灣現在更是全球工具機第四大出口國，只要發揮既有優勢，積極投入智慧機械的創新，台灣的機械產業將會持續在世界舞台上占有重要位子。



外貿協會董事長黃志芳致詞表示，近年全球製造業因應市場需求，從集中式的大量生產，轉為少量多樣的客製化生產，製造業的發展也面臨到從自動化升級為智慧化的轉型壓力；台灣製造業近幾年占GDP比重超過30%，製造業智慧化將成為台灣經濟發展的重要助力。



黃志芳說，為了配合政府政策，同時因應業界需求，今年首次將兩年一度的「數控機械暨製造技術展」轉型升級為「智慧機械暨智慧製造展」，希望以台灣雄厚的機械產業基礎，結合資通訊產業的堅強實力，打造引領台灣及全球製造業轉型升級的平台，同時協助台灣智慧機械行銷全球；今年展場有超過230家廠商參展，使用將近1000個攤位。



柯拔希說，2017年台灣機械設備出口值256億美元，較前年成長21%，創下歷年新高紀錄；去年機械產值估計約新台幣1.1兆元，較前年成長11%，機械業登上兆元產業，未來要摩拳擦掌打拚的第二個兆元，靠的便是智慧製造。（編輯：張均懋）1070509





總統蔡英文（左2）9日至南港展覽館，出席「2018年台北國際智慧機械暨智慧製造展」，與對外貿易發展協會董事長黃志芳（左）、台灣機械工業同業公會理事長柯拔希（右2）、經濟部長沈榮津（右）等人一同為典禮揭幕。中央社記者裴禛攝 107年5月9日