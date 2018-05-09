賴清德：樂見國營事業加薪 五成私企已響應

（中央社記者潘姿羽台北9日電）四大國營事業加薪3%起跳，行政院長賴清德今天說，「這是好的事情」，且據主計總處統計，行政院替軍公教人員加薪後，已有五成的私人企業跟進響應。



行政院去年拍板軍公教2018年加薪3%，經濟部昨天也核定台灣電力公司、台灣中油平均調薪幅度為3.2%，台灣糖業公司、台灣自來水公司調薪幅度雖仍在核定，但預計至少3%的調幅。



賴清德今天出席中油智慧綠能加油站論壇，會前被媒體詢問國營事業加薪議題，他表示，去年行政院已經拍板公務人員加薪3%的政策，國營事業自然不能免除在外，也因此，國營事業同仁加薪3%，當然是件好的事情。



行政院替軍公教人員加薪的政策考量，主要是希望政府帶頭替軍公教加薪後，民間企業能夠跟進響應，而多數民眾所得提升之後，就有能力增加消費、刺激內需，進而達到帶動經濟成長的良性循環。



賴清德也說，據主計總處調查，已經有約50%的私人企業跟進行政院為公務人員加薪的政策，「我們非常感激私人企業的響應」。



觀察主計總處4月發布的2月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬483元，年增2.85%、創下17年同月最高增幅，主計總處也說，從數據來看，可發現廠商已有調薪的跡象。(編輯：陳永昌)1070509