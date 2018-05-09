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台股收復10700點 風電被動元件強勢

發稿時間：2018/05/09 14:12

最新更新：2018/05/09 14:27

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股王大立光股價突破新台幣4000元關卡，加上被動元件族群股價齊揚，台股9日持續走高，指數突破10700點關卡。中央社記者董俊志攝　107年5月9日股王大立光股價突破新台幣4000元關卡，加上被動元件族群股價齊揚，台股9日持續走高，指數突破10700點關卡。中央社記者董俊志攝　107年5月9日

（中央社記者張建中台北9日電）台股狹幅震盪，終場收漲11.97點，順利收復10700點關卡；被動元件族群與風電概念股同步走高，為盤面焦點。

加權指數今天收在10703.35點，漲11.97點，漲幅0.11%，成交值新台幣1332.63億元。

傳統產業股今天漲跌互見，包括水泥、食品、塑膠與造紙類股同步走跌，玻璃類股指數更重挫1.61%，表現最弱。

上緯止跌強彈，股價攻上漲停，達106元，連帶帶動風電概念股同步走高，中鋼構也強攻漲停，達29.15元，表現相對強勢。

電子類股同樣漲跌互見，股王大立光股價收在4000元，漲10元；台積電股價也有不錯表現，收漲1.5元。同為蘋果概念股的鴻海股價表現相對疲弱，收跌0.8元。

被動元件族群在漲價題材發酵下，股價全面走揚，其中，禾伸堂股價攻上漲停，達189元，國巨股價也收在769元，漲51元，同為盤面焦點。

電商業者商店街無預警宣布股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行，母公司網路家庭將以每股44元，收購商店街所有流通在外股票，商店街與網家股價同步走跌，商店街股價收在42.75元，跌1.75元，網家也收在126.5元，跌11元。

分析師王兆立表示，台股短期將震盪整理，將以個股表現為主。（編輯：黃國倫）1070509

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