個資外流醜聞 臉書管理團隊大改組

（中央社舊金山8日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書（Facebook）今天證實，在爆出重大個資隱私外洩醜聞後，臉書進行了前所未有的管理團隊改組。



法新社報導，共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）仍為臉書執行長，營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）依舊是公司二把手。



臉書證實，臉書將產品與工程團隊改組分為3個單位。長期為祖克柏核心團隊成員的柯克斯（Chris Cox），現在負責臉書的核心應用程式業務，同時管理Instagram、WhatsApp與Messenger。



另一個是新興科技部門，專門負責加密貨幣使用的區塊鏈技術。



這個部門由過去4年擔任Messenger主管的馬卡斯（David Marcus）領軍，他發文說，他將「籌組一個小組，探索如何讓臉書區塊鏈發揮最大作用」。



他說，把Meseenger交給新主管查德諾夫斯基（Stan Chudnovsky）他很放心。



臉書主管階層大改組的消息，是由科技新聞網站Recode率先披露。



Recode報導，在臉書擔任多年主管的奧利文（Javier Olivan）則將負責「核心產品服務」部門。臉書各項服務中常見的安全性與廣告等功能，都屬於這個部門轄下。



美國媒體說，雖然有十多名主管的職位有所調動，目前看似無人離職。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070509