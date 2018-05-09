工研院智慧機上盒 助老機台邁入工業4.0

（中央社記者韋樞台北9日電）工研院今天在「台北國際智慧機械暨智慧製造展」中展出感測、聯網和應用等智慧製造三層架構技術。其中「射出成型機智慧機上盒」更讓老機台踏出邁入工業4.0的第一步。



工研院今天在智慧機械展中展示感測控制（IaaS）、聯網平台（PaaS）到應用服務（SaaS）等智慧製造三層架構的先進技術。並將工具機、運輸載具零組件兩大產業的智慧生產「戰情室」，以及PCB（印刷電路板）產業智慧製造關鍵技術搬至現場。



工研院表示，在萬物皆聯網的趨勢下，產線機台一定要先聯網獲取資訊才能提升整體營運效率，但老機台沒有聯網設備，要整台換新所費不貲，因此工研院開發出工業用泛用型智慧機上盒，安裝容易，可讓機台設備資訊快速聯網，業者可隨時掌握嫁動率等數據製程，為中小企業邁入工業4.0踏出第一步。



工研院指出，安裝這個智慧機上盒，只要先完成感測器接點安裝、連結網路線、網頁化設定等步驟，即可直接感測獲取資料給後端的資訊中心，資訊中心即可透過專屬軟體介面輕鬆掌握產線機台的稼動率和能源消耗等。



工研院說，實際導入精泉科技公司應用過顯示，可以提升即時生產管控度達25%，節能人工工時50%，縮短停線時間18%；目前這種智慧機上盒可應用於金屬加工、橡塑膠成型、食品機械、紡織機械、包裝機械等設備上。



另外，工研院的新創公司原見精機公司也以觸覺感測技術開發出感度高、耐用的「機器人觸覺感測技術」。原見精機產品經理韋舜文表示，在人機協作的場域中，人身安全非常重要，因此今年2月中勞動部通過修訂「工業用機器人危害預防標準」，規定在一定條件下允許人機協作。



韋舜文說，工研院的「機器人觸覺感測技術」擁有表面觸覺，如同機器人有一層皮膚，它可以感測到有人接近時工作速度放慢，萬一有人碰到機器時會自動停止，當人離開一定距離時會自動重新啟動，不用人工重新調教啟動。



她說，這套感測技術通過ISO人體撞擊的國際認證，符合ISO標準，同時獲多家國際大廠認可，廠商不用全套更新機器人設備，僅用全套更新10%的15%的費用即可安裝這套系統，同時捨去機器人周邊的格柵，增加空間利用率，又能讓機器人維持高效率作業。（編輯：蘇志宗）1070509