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工業氣體公司Linde與Praxair合併 公平會准了

發稿時間：2018/05/09 15:26

最新更新：2018/05/09 15:26

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（中央社記者邱柏勝台北9日電）公平會今天表示，德國化學公司Linde AG與美國同業Praxair, Inc.申請合併案，因不造成參進障礙，無聯合行為可能，對整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此不禁止其結合。

德國化學公司Linde與美國工業氣體供應商Praxair透過股權交易進行合併，成為設籍在愛爾蘭的控股公司Linde Public Limited Company。

公平會表示，雖然域外公司的結合不在公平會管轄範圍內，但因Linde在台市占率，已超過公平交易法第11條第2款規定的「參與結合之一事業，其市場占有率達四分之一」門檻，因此必須向公平會申報。

公平會表示，Linde及Praxair在台灣皆有銷售特殊氣體及氦氣等氣體產品，因此本案產品市場應為特殊氣體及氦氣市場，結合型態為水平結合。

公平會指出，Linde及Praxair結合後，在台特殊氣體及氦氣市場的市占率雖有增加，但仍未達5成，增加比率有限，且市場中不乏具有相當規模的國內外氣體業者參與競爭，對特殊氣體及氦氣市場的影響仍屬輕微，市場競爭仍相當激烈。

此外，公平會表示，國內購買特殊氣體及氦氣的客戶，多為大型且有經驗的電子及半導體製造商，若Linde及Praxair結合後提高其產品價格，下游交易相對人得選擇或轉換交易對象，因此本結合案對市場競爭影響尚非顯著。

公平會進一步表示，本結合案完成後，有助於Linde及Praxair結合其專門知識及雙方互補的技術能力，為台灣市場帶來更高品質及創新的產品，並以更具成本效益、更具效率的方式提供客戶更多元的產品範圍，對整體經濟應有所助益。經綜合評估後，認為本結合案對整體經濟利益，大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。（編輯：李信寬）1070509

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