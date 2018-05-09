豐田年度淨利近2.5兆日圓 創日企新高

（中央社東京9日綜合外電報導）日本汽車業龍頭豐田汽車公司今天公布2017年度（2017年4月至2018年3月底）的淨利為2兆4939億日圓，比上一年度成長36%，創日本企業史上新高記錄。



「日本經濟新聞」、「朝日新聞」等報導，豐田的淨利為2兆4939億日圓（約新台幣6881億元），刷新2015年度（2015年4月至2016年3月底）的2兆3126億日圓紀錄，創日企史上新高紀錄。淨利大增的主因是汽車販售輛數成長，加上受到美國稅制改革的影響，租稅負擔減少。



豐田的營業額為29兆3795億日圓（比上一年度增6.5%），營業利益為2兆3998億日圓（增20.3%），營業額與營業利益時隔兩年見成長。



包括大發工業、日野汽車在內，豐田集團的全球汽車銷售輛數為1044萬1000輛，創新高，比上一年度增1.9%。豐田集團連續5年汽車銷售輛數都突破1000萬輛大關。



豐田預測2018年度（2018年4月至2019年3月底）淨利是2兆1200億日圓，比上一年度減少15.0%。營業額約29兆日圓，將比上一年度減少1.3%。營業利益約2兆3000億日圓，比上一年度減少4.2%。（譯者：楊明珠/核稿：何宏儒）1070509