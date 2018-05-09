吳茂昆盼整合電池技術 與日本一爭長短

電動車發展，儲電系統扮演關鍵角色，教育部長吳茂昆（左）9日表示，台灣化學、物理材料研發已有很好基礎，卻一直沒有整合，現在是很好的機會，未來10年如果能整合集中來做，電池技術說不定可以和日本一爭長短。中央社記者林孟汝攝 107年5月9日

（中央社記者林孟汝台北9日電）電動車發展，儲電系統扮演關鍵角色，教育部長吳茂昆今天表示，台灣化學、物理材料研發已有很好基礎，未來10年如果能整合集中來做，電池技術說不定可以和日本一爭長短。



迎接綠能新時代，台灣中油公司今天起一連兩天舉辦「台灣中油智慧綠能加油站論壇」，由董事長戴謙主持，他表示，今年是台灣中油轉型的關鍵啟動年，推動智慧綠能加油站主要是希望以國營事業扮演領頭羊的角色，為台灣能源轉型盡最大努力，並配合國家能源政策，推動電動車全面化。



應邀出席上午論壇的中央研究院長廖俊智表示，政府規劃在2025年要大力布建再生能源，限縮石化燃料占能源配比在80%，恐要面對包括減少二氧化碳及污染、再生能源布建在能源使用區域、配套儲能設施等挑戰。



他指出，據統計，台灣每賺1美元的生產毛額(GDP)，排碳量就達0.5公斤，遠高於英國、瑞典等環保先進國家，只比中國大陸好一點，比全球平均差一點，主要就是因為台灣的工業型態，造成GDP的產生非常仰賴排碳，這也是未來可以思考重新布建能源及產業結構的方向。



下午出席論壇的教育部長，也是超導物理學家的吳茂昆則表示，超導和電池有很多共通性，台灣在化學或物理材料有各式各樣的研發，且有很好的基礎，也做得很好，但卻沒有集中整合，現在政府要大力推展電動車，更需要儲能技術，「是很好的機會」建立機制。



吳茂昆認為，台灣發展高階電池與材料的方向，除改進工藝，擴大規模效應提升良率，以降低材料成本外，還可利用模塊化設計以降低電池的生命週期成本，並進一步採用大容量電芯，開發應用高容量正極材料與矽碳、Li合金負極等途徑提升能量比。



他並透露，日本目前需要但找不到電芯來源，因為對中國大陸產品不是太信任，韓國的不見得那麼好，曾來台尋求業者合作，如果台灣可以把握機會，未來說不定可以和日本一爭長短。



吳茂昆說，去年底還在中研院時，就曾送行政院政策計劃的大型儲能系統相關研究，並已獲核定，預定明年開始，除了技術外，也包括人才及產學實務等，「我還是在做學術研究，只是沒想到被找去當教育部長」。（編輯：林興盟）1070509