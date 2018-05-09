沃旭綠能全球布局 台美並列優先重點

（中央社記者廖禹揚台北9日電）沃旭能源集團全球執行長保森今天首次訪問台灣，他指出，台灣擁有得天獨厚的風場環境，在沃旭未來全球布局中，與美國並列優先重點，推動腳步甚至快於美國。



丹麥商沃旭能源（Ørsted）上週在經濟部辦理的離岸風電遴選中，拿下900MW裝置容量，沃旭能源全球執行長保森（Henrik Poulsen）今天首次訪問台灣，表示沃旭能源的大彰化風場共有2.4GW，因此將繼續參與6月競價；而從先前遴選中可看出，競價階段競爭一定也會很激烈，接下來幾週內，沃旭內部將就此進行研議。



保森表示，沃旭目前已就輸電設備部分進行招標，目前已有3家廠商投標，單一標案金額約新台幣30億元，預計在下半年公布得標廠商並簽署合約。陸域工程部分，沃旭預估將在今年底前完成所有發包工作，單一案件金額都高達數十億元。



沃旭緊接著也將進行水下基礎部分的招標，而水下基礎部分希望可以帶進國外廠商已發展成熟的技術，不排除以國外及本土廠商合資方式進行，有助本土廠商在合作過程中培養相關能力。



保森提到，台灣風場自然條件相當好，水深及風場離岸距離、風速都相當理想，已逐漸成為離岸風電的區域中心，未來在亞太區將扮演重要角色，而美國與台灣同樣在沃旭未來全球布局中列為優先名單中的前兩名。保森說，沃旭將在台灣積極投入資源，且目前已分配900MW的開發裝置容量，腳步快於美國。



針對未來投融資規劃，保森說，除沃旭直接進行投資外，目前已與12家台灣金融機構簽訂合作備忘錄（MOU），其中5家為國營銀行；此外，在其他市場也有採取與當地夥伴共同投資，帶入本地資金的方式等，不排除在台灣也採取這類合作的可能性。



而在台灣設立風場，必須面對颱風、地震的特殊環境，保森表示，已在前期設計納入考量，例如水下基礎必須採取較歐洲大且強健的設計，沃旭也正著手引進雙都卜勒雷達系統（Dual-doppler radar system），可確切偵測風速、風向及其在海上的變化，以使風場設計、尤其是風機設置方向能更完善。（編輯：張良知）1070509