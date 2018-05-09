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正崴集團3企業組控股 盼綜效大於3

發稿時間：2018/05/09 16:36

最新更新：2018/05/09 16:36

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（中央社記者張建中台北9日電）正崴集團旗下勁永、光燿科與崴強科技將共同籌組新設控股公司，希望透過集團企業資源整合，發揮1加1加1大於3的綜效。

勁永、光燿科與崴強今天下午分別於台灣證券交易所與櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會，宣布3公司將共組新設控股公司，新設控股公司設立完成時，將同時持有勁永等3公司100%股權。

勁永每1股普通股將換發新設控股公司0.194股；崴強每1股普通股換發新設控股公司0.529股；光燿科每1股普通股換發新設控股公司1股；股份轉換後新設控股公司實收資本額將為新台幣24.87億元。

勁永等3公司預計6月17日召開股東常會討論這項共組新設控股公司案，待3方股東常會通過並經主管機關核准及完成換股作業，暫訂10月1日為股份轉換基準日。

3公司將於股份轉換完成後，在股份轉換基準日終止上市（櫃），並撤銷公開發行，新設控股公司則將在證交所掛牌上市。

勁永副總經理李增榮表示，新設投控公司成立後，3公司都將維持各自公司存續、名稱及現有的經營，並留任各自的全部經營團隊與員工。

勁永去年因認列蘋果（Apple）通路轉投資商譽資產減損影響，營運由盈轉虧，每股虧損高達6.31元；不過，崴強與光燿科去年營運維持穩定獲利，崴強每股純益2.31元，光燿科每股純益2.55元。

李增榮指出，勁永專長在於通路，光燿科則具光學專業，崴強具製造實力，3公司共組新設控股公司，希望能發揮上中下游整合效益，提升經營效率，同時透過資源整合，降低費用。

李增榮說，未來勁永產品線將會擴大，不排除跨足物聯網與人工智慧領域，將透過共同討論，找到對的產品，希望能發揮1加1加1大於3的綜效。（編輯：蘇志宗）1070509

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