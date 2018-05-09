台新銀嘗試區塊鏈技術 帳務驗證先行

（中央社記者田裕斌台北9日電）台新金控旗下台新銀行宣布，獲准運用區塊鏈技術，測試自行帳戶間的「帳務驗證」，未來可望運用在個人轉帳以及個人對商家的收付業務上。



台新銀表示，業務試辦初期由內部員工先試行，後續區塊鏈技術也可擴展使用場域到行動銀行或其他應用程式(App)上，台新銀數位金融處副總經理包國儀表示，期待未來法令通過後，可將區塊鏈技術應用擴大試行範圍到跨行或其它業務應用領域。



包國儀指出，透過區塊鏈技術共同協作，具有資料不可竄改、資料完整記錄、資料可稽核追蹤及時效即時等特性，區塊鏈技術將提供民眾更安全、便利的使用環境。



此外，透過相關技術，銀行帳戶的加密帳簿將同步傳輸至其他節點，民眾在轉帳、收付流程不會有差異，且銀行使用此機制更可強化資訊安全及落實風險控管，完善未來新型態的電子支付生態系，也讓政府倡導的電子化政策更進一步落實。



台新銀積極投入區塊鏈技術及應用，去年5月加入國際區塊鏈的以太坊聯盟(EEA)，去年11月再加入「GLN全球紅利點數聯盟」，完成跨國點數區塊鏈交換試點應用的技術測試。包國儀強調，後續將持續擴大區塊鏈技術應用，要讓民眾可以體驗更優質的創新服務。（編輯：李信寬）1070509