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信大水泥減資加配息 股東每股可獲0.6元

發稿時間：2018/05/09 17:21

最新更新：2018/05/09 17:21

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（中央社記者韋樞台北9日電）信大水泥今天董事會決議辦理現金減資5%，並退還股東股款每股新台幣0.5元，若連同今年配發每股現金股利0.1元，股民在股東會後可拿到每股0.6元。

信大水泥今天董事會通過，為調整股本結構、提升每股盈餘及股東權益報酬，經考量公司現金流量，不影響長期資本支出下，決議減資5%，減資金額約1億7997萬7820元，每千股換發950股，總計消除1799萬7782股，每股退還股東0.5元，減資後實收資本額降為34億1957萬8680元。

信大水泥副總經理吳連富表示，信大水泥去年每股稅後盈餘(EPS) 1.32元，董事會決議配發每股現金0.1元，若連同這次減資退還股款，股東可在今年股東會後獲取每股0.6元現金。

吳連富指出，目前信大水泥在台灣還有兩座水泥窯，年產能約156萬公噸；在大陸江蘇南京轉投資設立江蘇信寧新型建材有限公司，並於2011年完成建廠點火，年產水泥約210萬公噸，兩岸年產合計366萬公噸。

吳連富說，信大除了本業水泥生產外，另外在台北市松山區松山捷運站附近有一棟14層的辦公樓滿租中，年淨收入約3000餘萬元，收益相對穩定。目前台灣兩座水泥窯還兼帶循環經濟，代半導體和光電大廠處理製程中所產生的氟化鈣，以及焚化爐煙囪內的飛灰，添加於水泥生料中一起燒製，年收入亦有約4000萬元。

吳連富強調，水泥業於配合政府政策進行循環經濟和綠色減廢，但需要法令放寬，讓水泥業也能轉型成為綠色及減廢產業。（編輯：張良知）1070509

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