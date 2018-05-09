中油智慧綠能加油站 選定嘉義台南示範

中油公司力拼做綠能加油站，今年底將選定嘉義信義路、台南前鋒路2處直營加油站先行示範，中油副總經理畢淑蒨9日在智慧綠能加油站論壇表示，未來只要加盟主有興趣，中油都願意分享成功的共生模式。中央社記者張新偉攝 107年5月9日

（中央社記者林孟汝台北9日電） 中油力拚做綠能加油站，今年底將選定嘉義信義路、台南前鋒路2處直營加油站先行示範，副總經理畢淑蒨今天表示，未來只要加盟主有興趣，中油都願意分享成功的共生模式。



迎接綠能新時代，台灣中油公司今天起一連兩天舉辦「台灣中油智慧綠能加油站論壇」。畢淑蒨表示，碳排放對氣候變遷造成非常大的變化，2017年因天災造成的經濟損失3200億美元，是史上最高，更有2350萬人因此流離失所。



她說，電動車有利降低空汙，不過因電池生產成本高昂，據彭博估計，要到2025年至2030年鋰電池成本才會大幅降低，但到了2040年市售車子將有一半以上是電動車，原油需求每天也會減少800萬桶。



畢淑蒨指出，台灣目前仍有1360多萬輛機車，幾乎占全部人口的一半，且據交通部調查，有71%機車族不會因政策改變通勤習慣，但其中有59%願意在車價合理、建全的充換電設施及電池續航力的前提下，改騎電動車。也就是說要先有充換電站，機車族才願意改騎電動車，這也是中油為何要加緊建置轉型為充電站的原因。



應邀出席論壇的經濟部工業局副局長楊志清則表示，電動機車愈來愈普及，迄今年5月4日止，共已補助2萬524輛電動機車及99站的充換電設施，補助總金額為補助新台幣2.08億元。



畢淑蒨說，過去中油加油站的油都是由海外進口，未來電動車加入後，電的來源可能由家戶自產的太陽能透過微電網到中油的儲能系統，讓電動車可以隨時隨地充換到電。



她表示，未來的智慧綠能加油站「商機是無限的」，中油也有很深的期望，年底就會由綠能科技及煉製研究所選定嘉義信義路、台南前鋒路2處直營加油站先行示範，規劃未來智慧城鎮的發展途律與共生模式。（編輯：蘇志宗）1070509