核一乾貯未獲水保許可 新北：因沒補正

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府今天針對台電董事長楊偉甫在立法院報告時質疑核一廠乾貯設施未獲水土保持計畫許可一事表示，市府要求計畫補正，可是再次送審內容一樣未補正，才不予核定，並退回台電。



新北市核能安全監督委員會表示，新北市政府期許核一廠能夠準時除役，但是任何有關除役作業，當然以安全為第一優先考量。



新北核安會表示，核一廠一期乾式貯存場的水土保持計畫審查，農業局於2月9日限期台電於3月31日前完成補正，台電於3月20日將水保計畫送至市府農業局。



但經審視發現內容仍與前幾次送審資料一樣，都未依專業審查意見進行補正，因此，依「水土保持計畫審核監督辦法」規定不予核定並退回台電。



新北核安會表示，乾式貯存設施所存放的是用過的核燃料，屬具高放射性物質的高階核廢料，與一般廢棄物不同，必需審慎處理，不容有任何風險。



由於影響所及可能擴及大台北地區700萬人，台電應針對市府所提專業意見進行補正，對廠區內的山坡地徹底進行風險檢視，完整改善，不可等閒視之。



新北核安會主委李四川表示，核一廠一期乾貯的水保完工證明核發與核一廠除役的時程不可混為一談。核能安全，不容妥協，乾貯水保計畫必須更加嚴謹的審查，以確保安全無虞；中央主管機關及台電公司應該面對問題，積極處理用過核燃料最終處置場或集中式貯存場的選址，才是根本解決爭議的辦法。（編輯：吳佳穎/李錫璋）1070509