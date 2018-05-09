外國人才專法 外國商會盼再鬆綁三方面

（中央社記者潘姿羽台北9日電）外國專業人才延攬及僱用法今年2月正式施行，由於放寬限制且提供留台誘因，外國商會給予高度肯定，但仍提出三大議題，希望政府部門能研議配套措施來鬆綁相關規範。



外國專業人才延攬及僱用法今年2月8日上路後，國發會持續宣導，並在昨日赴歐洲在台商務協會及台灣加拿大商會共同舉辦的會議，聽取外國商會代表所提的各項建言。



歐洲商會主席何飛逸（Freddie Hoglund）會中先表達對專法的肯定，直指外國人才專法的實施確實解決許多外國人才在台遭遇的困難，以及提供多項來台及留台誘因，也相當肯定政府部門對推動外國人才專法的各項努力。



會中外國商會的會員企業也提出三大議題，如法律領域的就業金卡申請條件過於嚴苛、外國專業人才獲得永久居留的配偶及子女無法免除每年須在台183天的限制、對於非首次來台工作的外國特定專業人才無法適用租稅優惠待遇等，希望政府部門能積極研議並推動相關配套措施解決。



國發會人力發展處處長林至美代表政府部門回應，表示政府部門刻正積極推動各項留才攬才政策，因此對於外國商會所提的各項問題及建議，國發會後續將偕同相關部會繼續研議、落實解決，以積極延攬外國專業人才來台。



為了積極延攬各界人才，外國人才專法2月上路後，國發會也請外國商會、各部會主動推薦適合的人選，短短一個月便交出成績單，3月發出首張就業金卡給美國YouTube影音共享平台創辦人陳士駿（Steve Chen），感謝他願意回台貢獻其科技技術與經營管理的長才。（編輯：楊凱翔）1070509