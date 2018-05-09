/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 民視 伊朗 曾仁和
> rss

朱水源出掌保經公會 擬定三大要務

發稿時間：2018/05/09 19:07

最新更新：2018/05/09 19:07

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）保經公會今天舉行理事長交接典禮，新任理事長朱水源表示，他有三大要務，包含因應金融科技發展、落實保護金融消費者權益，及研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅可行性。

中華民國保險經紀人商業同業公會今天舉辦第六、七屆理事長交接典禮，新任理事長朱水源表示，保經等金融業首先面臨的重要挑戰為台灣今年11月接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，保經公會除了積極參與主管機關所舉辦的各項準備會議外，更配合壽險公會、產險公會及保代公會組成工作小組，定期舉行會議追蹤工作進度及成效。

同時，朱水源也提到任內有三大要務，首先金融科技蓬勃發展，保經業也必須能在遵循既有法規體制範圍內迅速調整，追上時代，並滿足金融消費者需求及保障金融消費者權益。

其次、落實保護金融消費者的權益，充分維護並保障金融市場的秩序；第三、因應老年化社會，研議推動長照抵稅及年金養老保險延課稅等措施的可行性、建立並發展共同行動投保平台。

保發中心董事長桂先農則表示，保險法規對保經有很高的期許，保經須同時投保責任保險及保證保險，具有善良管理人注意及忠實義務，並要主動提供書面分析報告，規模較大者，還要建立內部控制及稽核制度。

桂先農指出，到2016年底，保險經紀人家數共490家，業務員人數13.73萬人，保險經紀人佣金收入約新台幣317億元，約占總簽單保費4164億元的7.6%，在高度競爭且法規嚴格的環境中，保經公會協助不同類型及規模的公司開拓業務空間，與營造良好執業環境，功不可沒。

另外，朱水源也感謝所有保險經紀人同業及先進的支持與鼓勵，獲選擔任保經公會理事長，且保經公會在歷屆理監事及全體會員的共同努力下，逐漸發展茁壯，尤其第六屆理事長鄭祥人任內，更為保險經紀人業界完成了許多重要的階段性任務，成效斐然。（編輯：鄭雪文）1070509

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP