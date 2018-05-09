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宏碁首季毛利率10.5% 每股盈餘0.23元

發稿時間：2018/05/09 19:08

最新更新：2018/05/09 19:08

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（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠宏碁今天召開董事會通過2018年第一季財報，毛利率10.5%，優於去年同期9.7%；稅後淨利新台幣7.08億元，年增1030%；每股盈餘（EPS）0.23元。

宏碁今年第一季合併營收新台幣548.04億元，年減2.2%，以美元計價則年增3.52%；營業利益5.47億元，年增20%；受惠於業外收入4.77億元挹注，稅前淨利10.24億元，優於去年同期稅前虧損5700萬元。

宏碁今年第一季因認列合併建碁相關費用、子公司上市開銷及研發費用增加，營業費用年增4.7%至52.32億元。

宏碁表示，2018年第一季營收成長有四大驅動關鍵，第一，電競產品出貨穩健，出貨量年增率達94%，營收年增率達60%；第二，Chromebook筆電和商用筆電營收皆成長雙位數百分比；第三，新興市場崛起，俄羅斯及其周邊國家營收年增率達55%；第四，拉丁美洲市場復甦帶動成長，營收年增率達26%。

歐系外資8日出具研究報告，看好宏碁在電競個人電腦（PC）市占可望進一步提升，而且2017年占宏碁營收約10%的電競產品毛利率高達14%到15%，優於宏碁去年整體毛利率10.7%；推估宏碁電競產品占營收比重每增加5%，將提升毛利率約0.3個百分點。

歐系外資認為，PC零組件漲價加上產品平均售價走揚，有助於宏碁改善獲利，預估宏碁營業利益率將從2017年1.5%，提高到2018年2.2%、2019年2.4%，將宏碁評等從「賣出」調升至「買進」，目標價從14元上修到27元。

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