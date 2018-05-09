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國產署都更分回戶夯 吸引百名潛在買家

發稿時間：2018/05/09 19:53

最新更新：2018/05/09 19:53

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（中央社記者邱柏勝台北9日電）國產署公告標售位於台北市大安區羅斯福路三段的「耕曦」都更分回戶，將於5月28日開標，每坪平均單價飆破新台幣百萬元，但已有約百人預約看屋，國產署不排除加開看屋場次。

財政部國產署公告標售位於台北市大安區羅斯福路三段的「耕曦」都更分回戶，本次共標售44戶，是國產署歷來單一都更分回建案中戶數最多的一次，其中有40戶為住宅，分別位於4樓至13樓、15樓至18樓、21樓至24樓，依樓層高低而有不同售價，面積含公設為28.23坪至61.94坪，標售底價為3150萬至8100萬元，換算每坪單價達104萬元至135萬元。

國產署月初公告招標資訊時，有房仲業者評估，「耕曦」都更分回戶雖位處台北市精華地帶，但標售底價趨近於市價，且每坪單價超過百萬元，要順利標脫恐不容易，有可能降價求標。

然而國產署官員透露，目前開放15日、22日兩天6場次，每一場次30人，讓有意投標的民眾預約看屋，結果預約情況踴躍，15日3個場次都已額滿，詢問度遠超過預期，因此不排除加開賞屋場次，這也讓國產署對本次標脫結果深具信心。

國產署署長曾國基說，民眾買國產署都更分回戶有4種好處。首先，都更分回戶採「成屋」銷售，民眾可以看到屋況與格局，以及周遭環境，也免除了買預售屋的風險；其次，由於是國家當賣方，交屋後若有瑕疵，都可由政府擔保。

第三是過戶簡單，由國產署核發產權移轉證明，得標民眾直接到地政事務所辦理移轉登記即可；且不需透過仲介，民眾也可省下仲介費。此外，標售價格由不動產評議委員會核定，民眾申辦貸款時不會有房價高估導致貸款成數不足的問題。

最後，國產署也提供一條龍服務，曾國基表示，開標當日已請8家公股行庫駐點，民眾得標後即可向屬意的銀行辦理房貸。歡迎有意投標的民眾來電國產署北區分署預約看屋。（編輯：李信寬）1070509

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