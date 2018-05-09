業外虧損改善 中鋼首季每股賺0.3元

（中央社記者韋樞台北9日電）中鋼公司今天公布首季營收新台幣933.89億元，年增12.54%，毛利雖減，但業外虧損改善，營所稅也大減，淨利增加下推升EPS達0.3元，勝過去年同期的0.24元。



中鋼首季合併營收933億8966萬元，年增12.54%；營業毛利96億1013萬元，年減3.43%，毛利率10.29%，低於去年同期的11.99%；營業利益60億4104萬元，年減6.1%；業外小虧3億595萬元，比去年同期虧損10億4398萬元大幅改善；所得稅費用2億7574萬元，也比去年同期的7億892萬元少繳4.33億元。



中鋼首季淨利54億5934萬元，年增16.63%；歸屬母公司業主利益46億856萬元，年增24.4%，每股盈餘(EPS) 0.3元，勝過去年同期的0.24元。



中鋼高層主管表示，中鋼首季盤價上漲，帶動營收成長，但成本也增加不少，主要是中鋼3號高爐從去年10月起大修，更新第三爐代，直到今年2月底才重新啟動，相對生產成本會高一些，影響毛利表現。



此外，業外收益也因為投資收益增加，使得虧損幅度比去年同期減少不少；而營所稅的稅率雖然由17%增加至20%，但因調整帳載遞延所得稅資產及負債的緣故而調降所得稅費用，使得首季的營所稅比去年少繳4.33億元，在業外收益少虧，稅賦大減之下，獲利自然增加，帶動每股盈餘達0.3元。



另外今天中鋼董事會也通過「參號高爐#31熱風爐爐殼與爐襯更新工程計畫案」。中鋼表示，此案計畫期間自今年5月至2020年6月底止，為期26個月，投資總金額4.86億元。計畫完成後，可整合四座熱風爐，採取雙爐並聯送風，穩定高爐生產。



另外也通過「軋鋼一廠鋼板工場一號加熱爐汰舊換新計畫案」。中鋼指出，這項計畫工程期間自今年6月至明年12月，共計19個月，投資總金額2.93億元。計畫完成後，可改善出爐鋼胚長度方向溫度均勻性，平衡鋼板工場兩座加熱爐設備能力，增加操作及生產品質穩定性。 （編輯：鄭雪文）1070509