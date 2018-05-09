仁寶首季EPS 0.32元 每股配現金1.2元

（中央社記者韋樞台北9日電）NB大廠仁寶電腦今年首季合併營收新台幣1961.12億元，年增5%，由於首季持續受匯率變動和產品客戶組合影響，淨利年減30%，EPS0.32元；董事會通過去年每股配1.2元現金。



仁寶表示，首季合併營收1961.12億元，較去年第4季下滑23%，但年增5%；由於持續受到匯率變動及產品客戶組合影響，合併營業淨利20.54億元，較去年第4季下滑16%，且年減30%。



營業淨利扣除營業外收支及所得稅費用後，合併稅後淨利15.83億元，其中歸屬母公司淨利為13.93億元，較去年第4季下滑34%，但卻年增30%，首季每股盈餘（EPS）0.32元。



仁寶董事會今天亦通過去年度盈餘分配案，決議配發現金股利1元及法定盈餘公積、資本公積發放每股現金0.2元，共計1.2元，與去年和前年完全相同。



仁寶同時公布4月營收694.11億元，月減11.4%，但年成長13.7%；今年前4月累計合併營收2655.12億元，年增6.9%。



仁寶最近一次法說會中表示，今年首季個人電腦（PC）出貨量較去年第4季下滑15%至20%，非PC產品較去年第4季衰退20%至30%，但第2季不論PC或非PC產品，都可望以15%至20%比率回溫，盼非PC產品全年成長20%。



仁寶評估，穿戴式裝置新產品第2季末、第3季可望放量，因現有生產穿戴式裝置的廠區產能不足，將移往其他廠區生產，預計第2季順利完成移轉。



另一家系統組裝廠佳世達也公布首季財報，合併營收356.54億元，年成長13%，首季合併稅後盈餘11.03億元，其中歸屬母公司業主淨利為9.97億元，稅後每股盈餘0.51元。（編輯：蘇志宗）1070509