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水價全球第3低 台水瞄準大戶擬多收費

發稿時間：2018/05/09 21:52

最新更新：2018/05/09 21:52

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（中央社記者陳政偉台北9日電）台灣逢旱情就面臨缺水，水價竟是全球第3低，節水目標變得難達陣。在不浪費資源下，台水董事長郭俊銘再次喊話，明年考慮增加收費級距，藉由累進差額對用水大戶收取高水費。

受氣候因素影響，台灣年年都有的缺水危機，水資源充分利用至為重要，但因國內水價低廉，節水的目標緩不濟急。已23年多未調整的台灣自來水公司，上次調漲水價為民國83年7月1日，從96年起至105年累積虧損曾超過新台幣20億元。

郭俊銘認為，台灣水價全世界第3低、工業用水更為全球最低，調整價格不是為多收水費，而是基於水資源不浪費，台水已承諾今年不漲水價，但明年傾向從水價結構調整下手，可能考慮增加收費級距，對工商業的用水大戶收取較高水費。

因國內自來水價格有台北市自來水處與台灣自來水公司的兩套價格，被民進黨籍立法委員鄭運鵬評為典型的一國兩制，認為台水公司應該思考比照台北市調漲。

據台水目前收費級距分為四段，以每月抄表來看，分別為1到10度、11到30度、31到50度及51度以上，四段級距累進差額則為差0元、42元、168元、220.5元。

台北市水費在105年3月開始調整，台北自來水處將收費級距拉到5段，分別是0到20度、21到60度、61到200度、201到1000度及1001度以上，累進差額為0元、34元、142元、1242元、7242元。

如此調整下，其中台北市約6成用戶因用水量少而不受影響。其他用水較多的產業，像是觀光飯店、百貨、量販業等，就因此被調整收費，透過擴大用水費的差別費率，使用越多水就需要越多費用。

郭俊銘解釋，台北市自來水處的價級距有5級，先進國家的自來水價級距多為6到7個級距，像東京都高達7個級距，甚至越高的用水級距收費標準相當高昂。台水正在審慎評估，基本上朝40度以下的級距不動，從原本4級調整5或6個級距。

他認為，台灣約8成家庭用戶平均用水在40度以下，用水60度以上基本上是工商業等產業的用水大戶，但這些大戶用水量卻占整體用水約3成多。

所以，郭俊銘說，明年在考量經濟發展、氣候等條件後，在不影響民生用水為原則下，不排除比照台北市增加級距拉大價差，針對工、商業的用水大戶收取較多水費。

雖然在收費級距上，台水不排除與台北市接軌，但郭俊銘強調，不會跟進北市的累進費率。因為水權與原水成本的關係，台水目前家庭用水已都是虧本在賣，如果費率要比照北市，台水還必須把家戶用水費用調降。

郭俊銘解釋，台北市擁有翡翠水庫、南勢溪100%的水權，相對原水成本較低，但台水自有的水權只有約38%，還需要跟水利會及北水處等購買，光每度原水購水成本約比北水多0.6至1.2元。（編輯：楊凱翔）1070509

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