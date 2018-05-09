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沃爾瑪收購印度電商Flipkart股權

發稿時間：2018/05/09 21:53

最新更新：2018/05/09 21:53

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（中央社記者康世人新德里9日專電）美國零售業巨人沃爾瑪今天宣布，收購印度最大電子商務業者Flipkart的77%股權，交易金額為160億美元，這是美國企業在印度電子商務領域最大的一筆收購案。

Flipkart創立於2007年，總部設在班加羅爾（Bangalore），初期在線上銷售圖書，之後擴大到音樂、電影、遊戲、電子產品和手機等商品，目前擁有約一億用戶，線上平台銷售800萬種商品，公司市值估計達208億美元。

新德里電視台（NDTV）和印度快報（Indian Express）等媒體報導，收購案中，日本軟銀集團（Softbank）把持有的20%股權全數出售給沃爾瑪（Walmart）。軟銀執行長孫正義稍早證實，軟銀和沃爾瑪8日達成Flipkart股權的收購協議。

這筆交易讓擁有近13億人口的印度，成為世界3大零售商沃爾瑪、亞馬遜（Amazon）和阿里巴巴競逐的全球最大新興零售市場。

市場研究公司顧能（Gartner Inc.）分析，收購Flipkart是沃爾瑪全球擴張戰略的延伸，也顯示亞馬遜在印度市場有強大的立足點。沃爾瑪收購Flipkart插足印度市場後，兩家公司都擁有大量現金，線上零售競爭將更激烈。

顧能公司研究總監李良達（Adrian Lee）指出，預計至2018年底，印度15%的消費者，約2億人將在網上購物，但電子商務的滲透率仍低，未開發的成長潛力吸引這些業者，促銷和折扣活動也將持續。隨著電子商務使用者增加，仍是獲利的行業。

印度電商市場競爭激烈，Flipkart、亞馬遜和Snapdeal等業者都透過補貼，折扣與促銷，希望吸引更多消費者，排擠對手，但燒錢速度也快。

沃爾瑪入主Flipkart後，有充足銀彈延續折扣與促銷，將進一步影響亞馬遜在印度的布局。（編輯：廖漢原）1070509

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