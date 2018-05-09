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統一第1季每股賺0.75元 本業獲利成長

發稿時間：2018/05/09 22:07

最新更新：2018/05/09 22:07

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（中央社記者田裕斌台北9日電）統一公布第1季財報，稅後純益新台幣65.31億元、年減3.9%，每股稅後純益(EPS)0.75元，包括本業、統一中控、統一超獲利仍呈現成長。

統一第1季合併營收1042.88億元、年增8.5%，包括食糧事業部、食品事業部、便利商店事業部、流通事業部、包裝事業部營收都成長，僅製藥事業部營收衰退5%。

統一表示，旗下統一企業今年第1季獲利衰退3.9%，主因為去年出售三水健力寶股權，有一次性獲利4.97億元，在排除處份利益後，獲利成長7.93%；統一中控則在銷售節奏調整策略運用得宜，且各品類聚焦主力品牌下，單季獲利達人民幣2.57億元(約折合新台幣12.08億元)、年增47.9%。

統一超今年第1季獲利25.38億元、年減7.41%，主要因為配合稅改營所稅率調升3個百分點，加上去年的遞延所得稅資產/負債，產生一次性入帳所得稅費用約3.46億元，排除一次性所得稅費用後，獲利也較去年同期成長。

此外，統一實今年第1季產品原料成本推升，馬口鐵價格雖在高點盤整，但原料成本漲幅大於售價漲幅，單季獲利1.09億元、年減44.95%；台灣神隆也因客戶組合與產品組合改變，單季稅後純益1.36億元、年減2成。

統一今天也同步公布4月自結合併營收353.13億元、月減1.5%、年增9.84%，累計今年1至4月合併營收1396.01億元、年增8.83%。（編輯：鄭雪文）1070509

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