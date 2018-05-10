能源股帶動美股大漲 台股看外資動向

（中央社記者潘智義台北10日電）美國擬制裁伊朗，帶動油價上漲，能源類股跟著走高，美股道瓊工業指數大漲182.33點，那斯達克、費城半導體、標準普爾指數同步走高，台股今天能否隨美股連動，還是看外資動向。



台股前一交易日收在10703.35點，上漲11.97點，成交值新台幣1335.07億元。外資及陸資買超6.36億元，投信買超1.56億元，自營商賣超4.97億元，3大法人合計買超2.95億元。



美國總統川普退出伊朗核子協議，可能就在近日做出限制各國購買伊朗原油的決定，因美國原油庫存降低，國際油價漲破每桶71美元。



由於油價走高，台股當中的台塑、南亞、台化、台塑化等塑化類股動向受到關注。



上市櫃公司公布第1季財報的時間已進入尾聲，除財報及4月營收之外，陸續舉行的法說會也是焦點，蘋果手機代工廠和碩、工具機廠上銀、中信金控，及信義房屋今天下午將舉行法人說明會。



動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科董事會通過資本支出新台幣197.1億元，將用來擴增20奈米產線，預計月產出量1萬片。



正崴集團旗下勁永、光燿科、崴強科技將共同籌組新設控股公司，盼透過集團企業資源整合，發揮一加一加一大於3的綜效。（編輯：黃國倫）1070510