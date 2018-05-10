/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

被動元件驚驚漲 國巨衝破800元挑戰股后

發稿時間：2018/05/10 10:13

最新更新：2018/05/10 10:13

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）市場資金持續追捧被動元件，相關族群早盤強勢表態，其中國巨數度衝破800元大關創天價，股價超越精測暫居第4，挑戰股后地位。

被動元件族群獲得市場資金持續追捧，其中，國巨早盤持續勁揚，數度衝破800元大關，最高來到803元，漲4.4%，不僅再創新天價，股價更超越精測排名，暫居第4，挑戰信譁和精華，啟動股后爭奪戰。

此外，禾伸堂早盤攻上漲停207.5元，續創2001年6月中旬以來波段高點。奇力新早盤收復百元大關，最高來到104.5元，漲4.6%。華新科最高來到256元，漲4%，再創2000年4月中旬以來波段高點。

蜜望實早盤最高來到39.5元，大漲9.7%，逼近漲停39.6元，是2007年8月中旬以來波段高點。大毅最高來到75.6元，大漲8.4%，是2007年6月下旬以來波段高點。

另外，凱美早盤一度攻漲停68.8元，光頡一度攻上漲停34.95元，堡達早盤大漲5.3%。

日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠規劃調節老式產能，強攻車用電子領域，造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口，釋出大量的中低階MLCC市場空缺，市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。

此外，電容上游材料鋁箔材料持續短缺、成本上揚，今年初日系電容廠商率先漲價，加上中國大陸龍頭廠跟進漲價，預期其他鋁質電解電容廠商、包括台廠可能跟進這波漲勢。

再者，晶片電阻持續掀起漲價風。全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。

在鋁質電容產品，國際主要大廠包括佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（Nichicon）、Rubycon以及TDK-EPC等大廠。法人指出，其中日系大廠占全球鋁電解電容器市占率超過60%。

在鉭質電容產品，國際主要大廠包括Kemet、京瓷（Kyocera）旗下AVX等。

目前全球電感市場日系廠商村田製作所（Murata）、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）排名前3大。（編輯：郭萍英）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP