被動元件驚驚漲 國巨衝破800元挑戰股后

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）市場資金持續追捧被動元件，相關族群早盤強勢表態，其中國巨數度衝破800元大關創天價，股價超越精測暫居第4，挑戰股后地位。



被動元件族群獲得市場資金持續追捧，其中，國巨早盤持續勁揚，數度衝破800元大關，最高來到803元，漲4.4%，不僅再創新天價，股價更超越精測排名，暫居第4，挑戰信譁和精華，啟動股后爭奪戰。



此外，禾伸堂早盤攻上漲停207.5元，續創2001年6月中旬以來波段高點。奇力新早盤收復百元大關，最高來到104.5元，漲4.6%。華新科最高來到256元，漲4%，再創2000年4月中旬以來波段高點。



蜜望實早盤最高來到39.5元，大漲9.7%，逼近漲停39.6元，是2007年8月中旬以來波段高點。大毅最高來到75.6元，大漲8.4%，是2007年6月下旬以來波段高點。



另外，凱美早盤一度攻漲停68.8元，光頡一度攻上漲停34.95元，堡達早盤大漲5.3%。



日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠規劃調節老式產能，強攻車用電子領域，造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口，釋出大量的中低階MLCC市場空缺，市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。



此外，電容上游材料鋁箔材料持續短缺、成本上揚，今年初日系電容廠商率先漲價，加上中國大陸龍頭廠跟進漲價，預期其他鋁質電解電容廠商、包括台廠可能跟進這波漲勢。



再者，晶片電阻持續掀起漲價風。全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。



觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。



在鋁質電容產品，國際主要大廠包括佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（Nichicon）、Rubycon以及TDK-EPC等大廠。法人指出，其中日系大廠占全球鋁電解電容器市占率超過60%。



在鉭質電容產品，國際主要大廠包括Kemet、京瓷（Kyocera）旗下AVX等。



目前全球電感市場日系廠商村田製作所（Murata）、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）排名前3大。（編輯：郭萍英）1070510