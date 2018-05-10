美股大漲 台股連動看外資

（中央社記者潘智義台北10日電）美股道瓊工業指數大漲182.33點，台北股市今天以平高盤開出後，指數維持高檔，但盤中變化不大。法人認為，短線大漲不易，關鍵還是看外資。



截至上午10時40分，加權指數10767.87點，上漲64.52點，成交值新台幣716.23億元。8大類股中，造紙類股下跌，其他上漲。



權值股晶圓代工龍頭台積電盤中231.5元，上漲0.87%。系統代工組裝服務大廠鴻海82.7元，上漲1.10%。



造紙類股下跌，但個股漲跌互見，台紙盤中18.85元，上漲4.14%；士紙來到32.7元，下跌2.29%。



華南投顧董事長儲祥生表示，外資之前賣超包括台股在內的亞股，昨天已轉賣為買，加上美股反彈，帶動今天台股上漲，大部分權值股都上漲。



儲祥生說，美國將制裁伊朗，限制石油輸出，帶動油價上漲，但突破每桶70美元（約新台幣2030元）後，要持續大漲到每桶80美元（約新台幣2320元）不易；與其說美股原料類股大漲，帶動美股大漲，不如說美股跌深反彈來得實際。



他說，雖油價走揚，但台股塑化類股股價維持高檔，優於電子股表現，要再大漲也不易。至於電子股進入第2季傳統淡季，加上蘋果手機銷售不如預期，中國大陸手機銷售也不理想，電子股不易走強。不過，跌深電子股仍有表現機會。



此外，儲祥生表示，動態隨機記憶體（DRAM）報價走揚，已在市場預期中，南亞科擴充產線，對股價影響不大，全球主要DRAM廠商還是三星，美光、台廠影響相對較小。矽晶圓報價向上，但股價漲多，電子股仍以跌深股較有機會。



他說，短線台股看外資，雖然投資人宜略為保守觀望，但跌深電子股仍可低接。（編輯：李明宗）1070510