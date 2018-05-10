中美貿易陷僵 傳福特進口車遭中國海關扣留

（中央社北京9日綜合外電報導）3名熟悉情況的消息人士指出，美國福特汽車公司（Ford Motor Co）進口車在港口遭中國海關扣留。值中美貿易陷僵之際，美國商品在中國海關面臨的審查日趨嚴格。



3名消息人士告訴路透社，由於中國海關官員要求額外的技術性檢查，福特汽車和旗艦品牌林肯（Lincoln）汽車面臨不尋常的清關延誤。其中兩名消息人士說，部分德國汽車製造商的美製車款運抵中國後也受影響，運動休旅車（SUV）首當其衝。



因事涉敏感、不願具名的一位駐中福特高層說，他們也被要求做額外的汽車排放零件檢查。



中國海關總署未立即回覆置評要求。



官員們試圖避免一發不可收拾的貿易戰，但美國商品在中國海關面臨越來越多阻撓，福特汽車現也遭扣查。部分貿易專家表示，他們相信，北京當局在向華府發出反抗警訊，以回應美國上週對中國提出的廣泛貿易要求。



根據路透社昨天報導，中國海關總署表示要對美產蘋果和原木擴大檢疫後，也對美國進口豬肉採取更嚴格審查。



另一位熟知情況的人士說，福特汽車及部分美製的BMW、戴姆勒集團（Daimler AG）旗下賓士（Mercedes-Benz）車款都遭海關扣留延誤，這種情況已經持續兩個星期。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070510