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保險資金進5+2產業鬆綁 最高持股25%

發稿時間：2018/05/10 11:39

最新更新：2018/05/10 11:39

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（中央社記者蔡怡杼台北10日電）為利保險資金前進公共及社會福利事業，金融監督管理委員會最新備查保險業投資有限合夥事業自律規範，放寬保險事業可以國內私募股權基金方式投資5+2產業，持股最高25%。

金融監督管理委員會表示，金管會去年在業者建議下，修正保險業資金專案運用公共及社會福利事業管理辦法，之後壽險公會因應修正自律規範。

自律規範本次修正增列保險業從事有限合夥事業投資的被投資對象，為國家級投資公司所設立的國內私募股權基金，且投資於綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟產業等5+2產業，以及創業投資事業等領域。

金管會表示，保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資，應訂定處理程序，經董事會通過後，函報金管會備查，並提報股東會，修正時亦同。

官員表示，根據規定，保險業辦理專案運用、公共及社會福利事業投資，投資總額不得超過保險業資金的10%，而保險業投資用於5+2產業的國內私募股權基金，不得超過被投資對象實收資本額或實收出資額的25%，也就是，保險業資金最高可持股私募股權基金25%。

此外，自律規範明定保險公司投資前的盡職調查，至少應包括被投資對象選擇標準、被投資對象財務報告、投資政策、管理團隊資歷、過去投資績效、投資產業前景及利害關係人查詢。（編輯：林興盟）1070510

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