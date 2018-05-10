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買房調查：7成媽想再等等 5成要登記在自己名下

發稿時間：2018/05/10 11:40

最新更新：2018/05/10 12:07

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（中央社記者韋樞台北10日電）母親節將到，房仲調查媽媽們買房意願，結果發現7成的媽媽認為現在時局不穩，買房再等等；若要買房，也有5成的媽媽要登記在自己名下才安心，更有84%的媽媽根本不信養兒防老。

中信房屋透過網路調查發現，女力崛起，買屋與否往往由女主人決定，認為時局不穩影響信心，高達70%的媽媽覺得現在買房非佳機，還要再等等；認為今年下半年或明年再買房者各占14%。

若買房究竟會登記在誰的名下，調查顯示，50%的媽媽認為應該是登記在自己名下，夫妻共同登記占32%；以小孩為所有權人登記的「現代孝子」以10%居第三，登記在先生名下的比例最低，僅占8%。

買房子除價錢外，內外環境也很重要。調查發現，原來媽媽們在意的房屋內外條件不一，以生活機能是否到位居第一，占46%；交通便利性居第二，占20%；嫌惡設施的距離居第三，占13%；孟母三遷的明星學區和升學率居然以5%墊底。

至於房屋內部條件，有43%的媽媽最在意主臥舒適度，20%在意客廳大小，17%在意廚房設備，其餘廁所數量、社區公共設施、小孩房規劃等占比不到10%。

有關媽媽們是否同意養兒防老，調查指出，84%的媽媽覺得靠自己最實在，9%認為自己的小孩都很孝順一定會養媽媽，認為女兒才孝順占5%，認為兒子最靠譜，養兒當然防老的墊底，只占2%。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，時代快速變遷，高齡化社會的來臨使得未來小孩與老人都辛苦，如果能趁現在「積穀防饑」也是不錯的做法。調查顯示，絕大多數的媽媽認為將來退休後還是靠自己最實在，重男輕女的傳統觀念似乎破除。

中信房屋以臉書粉絲團有小朋友(含懷孕中)的媽媽為調查對象，調查時間從4月16日起至27日止，回收有效樣本數共計635份。（編輯：楊玫寧）1070510

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