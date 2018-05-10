金正恩擁抱和平 陸邊境城市掀起購屋熱

（中央社丹東市10日綜合外電報導）北韓領導人金正恩擁抱和平，掀起一波邊境購屋熱潮，毗鄰北韓邊境的一座城市瞬間成了中國大陸房地產市場炙手可熱的新商品。



彭博報導，美國總統川普宣布將與金正恩舉行史無前例的高峰會後，金正恩隨後意外造訪北京，丹東市3月的新屋銷售飆至8年新高的32萬平方公尺；丹東市隔著鴨綠江與北韓相望，是兩國的貿易中心。



根據中國房產信息集團（CRIC），丹東市房市4月表現依然強勁，房屋銷售達29萬平方公尺。金正恩成為首位踏上南韓領土的北韓領導人，並承諾結束核武計畫，嚴苛的經濟制裁可望獲得解除。



丹東市一家房地產仲介公司打著「兩韓握手，丹東市崛起！」的標語。在這裡，電視畫面反覆播放金正恩造訪北京的身影。自2011年掌權以來，這是他第一個已知的海外出訪行程。丹東市房市熱絡，這家房地產仲介公司的負責人說，她希望再聘請5名房地產經紀人。



北韓帶來的任何經濟效應都可望嘉惠這座人口240萬的邊境城市，與北京相距840公里的丹東市離平壤僅160公里。兩國間的貿易大多都會經過這座城市，無論是合法或非法交易。



儘管沒有官方數據顯示丹東市的房價攀升多少，需求激增凸顯中國官員面臨的挑戰；當局致力在抑制房市泡沫與確保整體經濟穩定發展間取得平衡。



中國政府在北京和上海等大城市施行購屋限制後，近幾個月來又將矛頭對準備受買家歡迎的較小城市和省分。



「中國經營報」引述不具名消息人士的話報導，省官員正在對丹東市的房地產市場進行審查。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070510