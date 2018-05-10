電動車發展要成 能源供給普及度是關鍵

（中央社記者田裕斌台北10日電）政府為電動車推展寫下時間表，包括特斯拉(Tesla)、Gogoro等電動車廠商都認為，充電站/換電站的普及，解決消費者對於續航力的疑慮，對電動車的發展是有利因素。



立法院三讀通過「電業法」修正案，明文要求核一、核二及核三廠在2024年前如期除役，並於2025年達非核家園目標；行政院也提出跨部會「空氣污染防制行動方案」，政策目標包括2030年公務車輛全面電動化、2035年禁止販售燃油機車、2040年禁止販售燃油汽車等。



特斯拉(Tesla)香港、澳門及台灣地區區域總監范菁怡今天在台灣中油智慧綠能加油站論壇中表示，電動車就算設計、性能再好，也需要充電網絡的支持，超級充電站20分鐘就可以充飽一半電量，內部對設置超級充電站沒有設立天花板，設站數與銷售量脫勾，台灣目前超級充電站遍及西半部，東部不僅花蓮有超級充電站，台東站也即將啟用，代表「未來電動車環島不會有問題」。



Gogoro行銷總監彭明義認為，市場對於電動機車的期待，包括速度、距離、操控及創新，機車有125cc的動力、100公里起跳的續航力已是基本要求，Gogoro目前在全台灣建置超過562個換電站，從基隆騎到墾丁已經不是問題。目標年底要建置至接近1000個換電站。



中華車(2204)副理江孟璋指出，過去採用充電模式的電動機車，消費者最大疑慮在於充電時間及充電樁的普及度，不過這個狀況將被打破，中華車與加油站、百貨、3C通路及便利商店合作設立充電樁，政策也規劃停車格需要規劃電能供給管線，顯示普及度將不是問題。



江孟璋分析，充電對車主、車商還是最經濟的模式，不但營運商設備投資低，比較容易獲利，車主也省下油錢及保養費，車商只要聚焦在車型的開發就好，是三贏的局面；彭明義則認為，換電只要6分鐘就可以完成，且每個電池都是物聯網(IoT)的智慧終端，對蒐集發展智慧能源的大數據相當有幫助。（編輯：林孟汝）1070510