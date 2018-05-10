國巨股價噴高到824元 午盤登股后寶座

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）被動元件大廠國巨午盤最高來到824元，大漲7.1%，不僅再創新高價，更一舉超越信驊和精華，股價僅次於大立光，站上股后位置。



日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠規劃調節老式產能，強攻車用電子領域，造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口，釋出大量的中低階MLCC市場空缺，市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。



展望後續營運動能，國巨指出，受惠高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司營運可望續創佳績。



展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨是全球最大晶片電阻（R-Chip）供應商，市占率達到34%，也是全球第3大積層陶瓷電容製造商，市占率達到13%。國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。



外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。



在產能布局，從MLCC來看，國巨預期第3季到第4季月產能可到500億顆。在晶片電阻部分，國巨預估今年9月月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。（編輯：楊玫寧）1070510