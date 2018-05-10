北台5大重劃區 龜山A7站推案量占鰲頭

（中央社記者韋樞台北10日電）房市研究單位住展雜誌統計北台灣5大重劃區今年上半年推案量後發現，案量最大的居然是桃園龜山A7重劃區，高達255億元、2745戶，主要A7房價僅2字頭，建商大舉湧入推案。



住展雜誌統計北台灣近3年開始推案的指標重劃區—新店中央新村北側重劃區、板橋江翠北側、三重二重疏洪道、土城暫緩發展區，以及桃園龜山A7等五大新興重劃區。



住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年上半年推案量最大的龜山A7站重劃區估計達新台幣255億元、預計興建戶數2745戶，包括「鴻築金捷市」、「樂捷市」、「富宇敦峰」、「翡翠」、「奇幻莊園」、「富御捷境」等案。



何世昌分析，機場捷運沿線各站中，A7站房價最便宜，是唯一相對低價2字頭房價的站區，雖然A7重劃區推案規模龐大，若均價能控制在每坪約25萬元、距捷運站近者均價最高不逾每坪30萬元，距捷運站遠均價壓在每坪20萬元到24萬元，買氣應該不差。



推案量次大的是土城暫緩發展區和新店央北重劃區等，案量均為165億元，但戶數分別為1392戶和1100戶。何世昌指出，土城暫緩重劃區成交多在每坪35萬元到40萬元。若價格不變，今年買氣仍會繳出亮麗成績單。



至於新店央北重劃區去年與今年二度標售土地，建商熱絡搶地，但推案動能似乎不如想像中強勁，總推案戶數只有1100戶，雖然推案量不算少，但仍低於原先預估的200億元。



今年上半年推案量最少的是三重二重疏洪道重劃區，預計公開的新案只有2起建案，案量約35億元、共計242戶。



他分析，二重疏洪道重劃區推案稀少並不意外，推案量能少的關鍵，主要是建商取得土地價格過高，目前開發效益不足，建商只好延後開發時程。（編輯：黃國倫）1070510