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台股收復月線 法人：持續注意外資動向

發稿時間：2018/05/10 14:25

最新更新：2018/05/10 14:25

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（中央社記者韋樞台北10日電）美國退出伊朗核子協議帶動油價大漲，歐美股普遍收紅，帶動亞股台股走高，台股開出平高盤後維持高檔並收復月線。法人認為，宜注意外資是否持續買超，台股可能區間震盪走勢。

台股終場上漲56.86點，收在10760.21點，收復月線10712.14點，成交值新台幣1380億元。

美國總統川普退出伊朗核子協議，油價走高帶動能源類股強勁走勢，加上銀行類股受惠利率上調，美四大指數今天齊揚，道瓊指數大漲182.33點；倫敦金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲1.3%，收在7662.52點，亞股也普遍走揚。

台股開高維持平高盤走勢，漲幅約50點。各大類股中，工紙大廠榮成獲利不佳，拖累造紙股盤中最多下跌1.89%，玻璃、汽車、航運、通信等類股小跌，其餘上漲。

蘋概三大權值股晶圓代工龍頭台積電收在229.5元平盤；系統代工組裝服務大廠鴻海收在82.9元，上漲1.34%；惟光學鏡頭大廠大立光尾盤賣壓稍重，跌破4000元大關，收在3980元，下跌0.5%。

股市資深分析師林成蔭表示，外資今年以來在台股賣超新台幣1700多億元，雖然9日轉賣為買，但並不表示外資從此一路買超，估計外資動向可能在5月底賣超告一段落，6月起重新布局，為下半年產業旺季做準備。

林成蔭指出，台股近期展開反彈，估計短線上高點不會過10800點，低點不會低於10500點，呈現震盪區間走勢，今天指數收復月線，且靠近10800點，投資人短線上不宜追高，不如去布局先前已經跌了一波的績優股。

林成蔭提醒，美中貿易戰公聽會預計5月中結束，6月初將做出決議，從下週起到6月初將會成為干擾股市的因素；此外東亞區域和平露出曙光，美元可能持續走強，新台幣貶值下，有利出口概念股產生匯兌收益，包括工具機、房屋修繕、家庭設備等非電子股值得留意。（編輯：黃國倫）1070510

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