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不配合核安演習 原能會修法擬開罰

發稿時間：2018/05/10 14:47

最新更新：2018/05/10 14:47

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（中央社記者朱則瑋台北10日電）原能會擬定核子事故緊急應變法修正草案，對不配合核安演習或不給予演習期間公假的公私部門，將可依法開罰，目前行政院已通過草案，等立法院審議通過後就會公布施行。

原子能委員會擬具「核子事故緊急應變法」修正草案，積極強化核子事故緊急應變效能，參考日本福島事故後的國際規範與實務作法，以及台灣核電總體檢與歷年核安演習檢討結果，同時與災害防救法體系及作法結合，完善核子事故整體緊急應變體制。

行政院在今天行政院會通過修正草案，將函請立法院審議。

原能會核能技術處副處長黃俊源向中央社記者說，之前核安演習時發生恆春鎮有公司拒絕配合的情形，因此，這次修法內容特別針對不配合演習的公家機關、私人公司行號等機構，增訂罰則。

黃俊源指出，只要不配合演習，或是演習期間不給公假，各級政府機關及公立學校等可開罰新台幣30萬元至150萬元罰鍰，至於私立學校、團體、公司、商業、有限合夥部分，則能開罰2萬元至10萬元罰鍰，其實核安演習還是以鼓勵性質為主，這條罰則還是希望備而不用。

其他修法重點包括加重核子反應器設施經營者平時整備責任，提升緊急應變及救災效能；確保災害搶救有效與順遂，平時採行整備措施將依風險分級控管概念，以緊急應變計畫區範圍做基礎，進行不同整備作業規劃。（編輯：林興盟）1070510

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