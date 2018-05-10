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電信業499吃到飽 公平會：無聯合行為

發稿時間：2018/05/10 15:02

最新更新：2018/05/10 15:02

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（中央社記者蔡怡杼台北10日電）電信業499吃到飽限時開放全民引爆申辦潮，公平交易委員會表示，若有一家業者推出某方案，其他業者跟進，這是跟隨動作，且初步調查業者間無意思聯絡，即無聯合行為。

4G吃到飽風暴再起，電信三雄近期聯袂宣布，499上網吃到飽、網內通話免費方案開放全民申辦，活動期間至本月15日止，採為期7天的短期促銷，引爆民眾申辦熱潮，不少用戶精算，認為付高額違約金也划算。

公平會副主委彭紹瑾表示，根據公平會初步調查，這波的499吃到飽，屬於電信業者間的跟隨動作，主因各家資費雖相同，但資費內容不一、服務不同，顯示電信業者爭取不同客群，尤其，根據公平會長期觀察，電信業者間無意思聯絡。

彭紹瑾說明，所謂意思聯絡，即業者透過媒體或網路透露經營方向或隔空交換訊息，如今年第1季的衛生紙漲價風潮，就有違反公平交易法的聯合行為。

另外，公平會舉例，台塑化與中油每週的油價動向，就是所謂的跟隨動作。

目前台塑化會在週六宣布未來一週油價調漲或調降幅度，中油則是到週日中午公布，兩家油價報價雖大致相同，但透明的浮動油價機制，讓民眾也能推估未來油價動向，因此，公平會認定台塑化與中油屬於跟隨動作。

彭紹瑾也強調，公平會會持續關注電信業者間是否有無聯合行為，違反公平交易法等行為。（編輯：張良知）1070510

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