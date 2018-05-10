國發會屋頂裝太陽能板 年發電7.5萬度

（中央社記者潘姿羽台北10日電）國發會挺綠電，3月底於屋頂設置太陽光電發電設施，4月已完成併聯作業；國發會主委陳美伶今表示，平均每天發電量逾200度，年發電量預估達7.5萬度。



行政院端出太陽光電2年推動計畫，推動類型包括屋頂型及地面型，陳美伶表示，往綠能發展是台灣未來必走的方向，國發會作為國家重要政府機關，當然要起帶頭作用。



國發會表示，除了國發會，屋頂建置太陽能板並已併聯發電的部會還包含財政部、教育部、經濟部、法務部、交通部、衛福部、文化部、勞動部、科技部及退輔會；陳美伶也說，政府部門多已響應，其餘如機關、學校，只要評估適合裝置太陽能板，也都在努力中。



陳美伶表示，國發會屋頂太陽光電裝設240片太陽能板，總裝置容量70.8千瓦，年發電量預估7.5萬度；而一天發電量平均逾200度，約可供應國發會一小時的用電量，對於尖峰時期電力緊澀時，相當有幫助。



陳美伶也補充，太陽光電一度電約等於20棵樹每天吸收的碳排量，而國發會的太陽光電發電系統，一年預估發電7.5萬度，相當於4300棵樹每年吸收的碳排放量。



國發會估算，屋頂太陽能板的年發電量若全額躉售台電，以每度電6元計算，全年發電收入約新台幣45萬元，可節省全年電費9%。（編輯：林沂鋒）1070510