韓國交易所訪高雄數位產業 強化市場連結

（中央社記者程啟峰高雄10日電）韓國證券交易所KRX韓國交易所海外IPO部長Cho,Hwi Shig昨日率領投資部門(IPO)赴高雄參訪，瞭解高雄數位內容產業聚落現況，希望創造雙邊合作機會與市場連結。



高雄市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，今年3月由台灣證券交易所、日本交易所集團及韓國交易所在日本東京簽署三方合作備忘錄，將有助於提升台股知名度，拓展亞太資本市場合作範疇。KRX韓國交易所在證券期貨及其它衍生產品交易量位居世界首位，韓國創業板市場KOSDAQ的成交量及換手率僅次於美國納斯達克，其上市公司總市值位居世界第四。



Cho, Hwi Shig此行訪台包括參訪生技產業及數位內容產業。生技產業造訪台北業者；數位內容產業部分則選擇到高雄參訪，瞭解高雄數位內容產業聚落現況，顯示高雄在發展數位內容產業已逐漸展現成效，展現知名度。



Cho, Hwi Shig參訪高雄市政府所成立的新創交流基地「DAKUO高雄市數位內容創意中心」，與進駐高雄的韓國、日本新創團隊進行交流；隨後抵達亞洲新灣區，瞭解投資開發計畫，參訪位於高雄軟體科技園區的鴻海雲端大樓以及智崴資訊，台韓雙方在未來合作議題上熱絡交流。



Cho, Hwi Shig肯定高雄市政府近年對扶植數位內容產業所做的努力及投入，對於高雄數位內容業者研發智慧餐飲系統的產品，領先亞洲各國的系統開發研發成果讚不絕口，未來希望透過台韓交流，能協助將高雄在地業者引介到韓國拓展行銷市場，增加國際能見度，更對高雄整體城市發展發展相當讚許；也提到高雄與釜山氣候相當，但高雄具有國際一線大城市的型態，並感謝高市府盛情接待。



經發局長李怡德表示，高雄有優質的投資場域，近年來既有傳統產業升級與新興產業發展迅速，可預期未來的高雄產業有爆發性成長。高雄數位內容產業聚落已具規模，業者家數從2010年的46家成長到228家，累計投資金額也從新台幣3.2億成長至119億，創造近萬個就業機會。



李怡德說，這次KRX韓國交易所來訪，希望強化台韓產業及資本市場的連結，提升高雄企業在韓國市場的能見度，這對台韓雙方在海外招商及產業扶植都有正面效果。未來不論是海內外企業投資高雄，高市府都會提供友善投資服務，以專人專案全方位的單一窗口，協助企業排除障礙，節省投資時間與成本，歡迎投資進駐高雄。(編輯:孫承武)1070510