工具機供不應求 上銀今年毛利率看俏

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）上銀董事長卓永財表示，目前工具機交期拉長，市場供不應求，沒有所謂漲價計畫。他預期到第3季業績可逐季成長，下半年優於上半年，今年毛利率看佳。



上銀今天下午舉辦法人說明會，卓永財親自主持。



展望目前工具機產業市況，卓永財表示，現在有些工具機產品交期長達2年，一般工具機產品交期是8個月，交期拉長，關鍵件需求強勁。



卓永財指出，汽車產業預測市場需求可到2020年，預期到2019年展望持續看佳，工具機需求可期。目前半導體設備需求今年可樂觀，2019年前景看佳。



卓永財表示，現在關鍵件市場供不應求，今年全面在台灣向供應商收取3成訂金，因應市場供不應求的狀況。



法人問及今年是否規劃漲價，卓永財表示，今年沒有所謂的漲價計畫，但他不諱言產品價格和毛利會好一些，上銀持續推出高附加價值產品。



展望今年營運表現，卓永財預期，5月和6月業績展望樂觀，預期第2季會比第1季佳，第3季也會比第2季好，下半年業績會比上半年佳。今年毛利率還有成長的空間。法人預估，上銀今年獲利預期可比去年佳。



在資本支出部分，上銀表示，第1季資本支出規模約新台幣15.6億元，今年持續擴充產能，預估今年資本支出超過54億元，主要在台灣和中國大陸擴充廠能，以及海外子公司購地所需。



在日本和韓國市場布局，卓永財表示，日本市場去年進度不錯，預估今年日本市場接單規模超過100億日圓，來不及交貨，有機會成為當地第二大供應商。上銀也規劃韓國市場第二大供應商地位。



卓永財透露，近日在日本神戶購買7500坪土地，預估6月底前提建廠計畫，預期今年日本子公司成立15年來可望首次獲利。



法人指出，上銀與晶片大廠英特爾（Intel）在半導體設備關鍵零組件密切合作，也與日本住友重工洽談合作關鍵零組件，6月份英特爾將開放鳳凰城工廠讓上銀高階主管參觀。



觀察全球智慧自動化趨勢，卓永財表示，全球智慧自動化現在才開始，未來幾年市場需求強勁，預期智慧自動化市場會有多年榮景。上銀積極投入市場需求強勁的訂單。（編輯：蘇志宗）1070510