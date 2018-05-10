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立院初審 政府採購增防賄條款訂3年禁令

發稿時間：2018/05/10 15:49

最新更新：2018/05/10 15:49

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院交通委員會今天初審通過「政府採購法部分條文修正草案」，新增「防賄條款」，廠商違法行賄將被列入公報，公共工程招標拒絕往來三年。

初審通過的「政府採購法部分條文修正草案」明訂，機關辦理採購，發現廠商有對採購有關人員行求、期約或交付不正利益等情形，將刊登政府採購公報，並於三年內不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。

關於新增「防賄條款」，行政院版草案說明指出，參考世界貿易組織政府採購協定（GPA）相關規定，採購機關應以透明中立的方式進行，包括防止貪污行為。

另外，草案也參採民主進步黨立委李昆澤等人提案意見，將廠商因安全衛生設施或管理未符合職業安全衛生法令，致生重大職業災害，情節重大者，納入公共工程招標停權對象，時間一年。

行政院公共工程委員會主委吳澤成在草案完成初審後受訪表示，政府採購法已經實施將近二十年，歷經多次修正，這次修法目的在於補強讓政府採購更靈活，希望招標效率和品質更好。

談及修法重點，吳澤成指出，包括「違法」和「違約」的處理。違法部分，譬如絕對不允許廠商行賄，這部分沒有討論的空間，一旦違法，公共工程招標將拒絕往來三年。

吳澤成表示，違約部分的處理，過去統計廠商停權處分，申訴後大約有30%至40%是撤銷的，顯示機關各自認定不同，修法採取比較務實，視「情節重大」狀況認定。立法院交通委員會通過的規範是漸進式、警告式的。

提案主張應依「比例原則」處理廠商違約情形的民進黨籍立委施義芳在草案審查時說，廠商違法的部分，維持行院版的停權三年；違約部分，依比例原則區分。

草案規定，機關辦理採購，發現廠商有查驗或驗收不合格等情形，情節重大者，五年內第一次初犯者，公共工程招標停權三個月；五年內第二次犯者，公共工程招標停權六個月；五年內第三次犯者，公共工程招標停權一年。原本行政院版的草案是主張第一次犯就是停權一年。

此外，這次修法也規範，機關辦理涉及國家安全的採購，有對我國或外國廠商資格訂定限制條件必要者，作業辦法由主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

時代力量立委黃國昌表示，時代力量在立法院交通委員會沒有成員，且對修法仍有意見。會議主席、民進黨立委蕭美琴裁示，全案在院會討論前，須交由朝野黨團協商。（編輯：溫貴香）1070510

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