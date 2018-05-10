通膨增溫 中信金估下半年不排除升息可能

（中央社記者田裕斌台北10日電）中信金控今天召開法人說明會，財務最高主管邱雅玲表示，雖然央行日前表示短期沒有升息的必要，但內部仍不排除下半年升息的可能性。



邱雅玲認為，市場對於美國今年升息次數3至4次仍有共識，雖然央行總裁楊金龍之前表示短期沒有升息必要，但國際資金波動大，加上4月消費者物價指數(CPI)年增率達1.98%，逼近央行警戒線，新台幣貶值也會助長進口物價上揚，內部仍評估下半年不排除有升息的可能性。



針對泛公股行庫紛紛因應法令遵循成本提高，準備調高海外匯款手續費，邱雅玲則回應，匯款手續費跟法遵成本有什麼關係，中信金今年將法遵與法務獨立，新成立法遵處，增加不少人力，每個海外據點的法遵成本也提高，這些增加的成本將反映在營業費用上，不會轉嫁給客戶。



中信金今年第1季稅後純益新台幣122.28億元、季增97.1%、年增19.7%，每股稅後純益(EPS)0.63元，股東權益報酬率(ROE)16.09%、資產報酬率(ROA)0.91%，自結1至4月稅後純益155.93億元、EPS達0.8元。



截至3月底，中信金資本適足率(CAR)131.4%、銀行資本適足率(BIS)14.6%，第一類資本適足率13.1%，台灣人壽風險資本適足率(RBC)318%，銀行逾放比0.41%，備抵呆帳覆蓋率301%。



中信金表示，今年第1季淨利息收入9%、淨手續費收入則僅成長1.5%，主要受到彩券業務手續費收入不如預期影響，不過由於財富管理、法人金融、消費金融手續費皆較去年成長，預估今年手續費收入成長穩健。（編輯：林淑媛）1070510