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富邦人壽砸78億 取得高捷開發案70年地上權

發稿時間：2018/05/10 16:36

最新更新：2018/05/10 16:36

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（中央社記者田裕斌台北10日電）富邦金控旗下富邦人壽今天簽約，取得「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權開發經營權，權利金新台幣78億780萬元。

富邦人壽副董事長林福星表示，富邦人壽持續看好精華地段不動產投資，自2008年以來，已投入多件台北市政府公有土地地上權開發案，包括信義計畫區A10、成功高中旁國有土地、台北市長春段土地，及信義計畫區A25土地等。

他說，此次首度進軍高雄取得「捷運凹子底站地上權案」開發權利，土地面積不但逾萬坪，開發量體規模龐大，有利富邦人壽獲取長期穩定租金收益，未來開發完成後，富邦人壽也預計把部分後勤工作人力移往高雄，在南部地區投入更多資源。

富邦人壽指出，「捷運凹子底站地上權案」基地位於高雄市博愛二路及大順一路口，基地緊鄰捷運紅線凹子底站出口，處北高雄最精華的農16重劃區，土地面積約1萬1636.02坪，區域內商業辦公、住宅大樓林立，兼具交通便利、生活機能佳及公共設施完備等多項商業發展優勢。

富邦人壽表示，此案為北高雄難得一見形狀方整的大面積商業土地，也是近期難得優質不動產投資標的，預計興建商場、辦公等複合式商業大樓出租，預估全案投資報酬率近5%。（編輯：李信寬）1070510

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