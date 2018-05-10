綠能屋頂計畫 中南部6縣市準備好了

（中央社記者顧荃台北10日電）經濟部能源局去年推出綠能屋頂計畫，屋頂型太陽光電要在2020年達到3GW；能源局副局長李君禮今天表示，台中、台南、嘉義、雲林、彰化、屏東6縣市都已提出計畫，即將進行招標。



李君禮上午出席行政院會後記者會時做上述表示。



經濟部上午在行政院會向賴清德報告「綠能科技產業創新推動進度」。



經濟部報告指出，政府為達成2025年再生能源發電量占比達20%的目標，帶動綠能科技產業發展，已陸續推出「太陽光電2年計畫」、「風力發電4年計畫」、「綠能屋頂全民參與推動計畫」、「智慧電網總體規劃方案」、「新節電運動方案」等措施。



經濟部表示，現階段再生能源建設進度穩健樂觀，預計2025年風力發電總裝置量目標為6.7GW（10萬千瓦）、太陽光電20GW。截至今年4月底為止，風力發電系統累計裝置容量為695MW（百萬瓦）、太陽光電系統累計裝置容量為1.87GW，均已超過原訂目標。



經濟部次長曾文生表示，地面型太陽光電要在2025年達到17GW，接下來的關鍵在於土地取得與饋線整理，將會積極處理與盤點。



行政院發言人徐國勇轉述，賴清德在院會中表示，請經濟部持續強化推動地面型太陽光電推動方案，儘速完成輸電饋線整理，並將資訊公開，以方便業者投資興建。另外，綠能屋頂計畫也請經濟部加強與地方政府合作，透過場域示範，加強宣導，以鼓勵更多的地方團體與民眾共同參與。（編輯：鄭雪文）1070510