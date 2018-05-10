提高城市防洪 經濟部盼水利法儘速修正通過

（中央社記者陳政偉台北10日電）台灣面對水資源嚴峻挑戰，經濟部次長曾文生表示，水利法修正草案已送立法院初審通過，期望儘速三讀，動員政府跟民間力量，來降低民宅及工廠淹水風險，提高都市耐淹韌性。



8個國家、超過300多位的水利專家今天參與經濟部水利署舉辦的永續水資源治理論壇。經濟部曾文生致詞時直指，台灣隨時都面對著水資源嚴峻的挑戰。



曾文生解釋，像是上半年春耕之際，開始有局部地區水庫水情不夠好，而進入抗旱的作業，今年就是一個例子。下半年7月後颱風陸續造訪台灣，一個區域、城市會不會淹水的關鍵，從過去的累積雨量變成每小時雨量，都是面對水資源管理與防汛準備的重要工作。



他表示，經濟部配合水利署及各地方政府，在水資源利用跟防洪工作上做很多努力，像是透過排砂隧道工程延長水庫壽命並增加蓄水量，有助於未來台灣用水穩定。



曾文生表示，行政院已通過的「水利法」修正草案，目前已經送到立法院委員審查通過，待二三讀。藉由逕流分擔與出流管制的政策，提高都市耐淹韌性，動員政府跟民間單位一起面對極端氣候。



他說，論壇也邀請到以色列水務總局局長Giora Shaham分享經驗，而以色列水資源管理世界知名，包括一些精緻做法，都可以作為國內的參考。



曾文生說，台灣水資源7成以上是用在農業用水，也就是就是兩期耕作用掉整體70%以上水量，農業都是利用傳統灌溉溝渠輸送水源，水源能否有效運用，會是未來管理水資源非常大的挑戰。



他強調，經濟部在管理水資源調度上，會預作未來發展的思考，期望確保國內供水能處於穩定狀態，達到未來不缺水、喝好水、不淹水、親近水等四目標。



水利署長賴建信也說，近年來台灣針對聯合國永續發展指標（SDG）做不少努力，例如鳳山溪再生水廠將在今年8月正式供水，緊接著臨海、安平、永康再生水廠也要上路。



他指出，在前端污水處理部分，國內廠商已擁有豐富且充足的經驗，可以以此為契機，輔以再生水廠的實務經驗，將形成國內的再生水產業。（編輯：林沂鋒）1070510