日本2017年度經常帳盈餘 創十年來新高

（中央社東京10日綜合外電報導）日本財務省今天公布2017年度國際收支初值顯示，經常帳盈餘為21兆多日圓，創10年來新高，是有數據足以比較的1985年度以來盈餘額第3高紀錄。



「日本經濟新聞」等報導，日本2017年度的國際收支初值，經常帳盈餘為21兆7362億日圓（約新台幣6兆元），比上一年度增7174億日圓，連續2年逾20兆日圓，是2007年度以來首見的新高水準。



這主要是包括來自海外子公司分紅在內的第一次所得收支盈餘大增的緣故。此外，訪日的外籍遊客增加，旅遊收支有1兆9325億日圓順差，創有數據足以比較的1996年以來新高紀錄。



第一次所得收支順差19兆9105億日圓，較上一年度增加6.3%。主要原因是來自海外子公司分紅等直接投資收益增加，以及債券利息所得等證券投資收益也增加。



2017年度服務收支則出現6029億日圓逆差（上一年度為1兆3813億日圓逆差），創有數據足以比較的1996年度以來逆差額新低紀錄。主要是因為旅行收支順差擴大、智慧財產權使用費等收入增加。



2017年度貿易收支盈餘為4兆5818億日圓，較上一年度縮小20.8%。由於原油、液化天然氣進口增加，進口額增加13.4%。汽車、半導體等製造設備銷售情況良好，出口額增加10.6%。



日本財務省今天也公布今年3月份經常帳盈餘為3兆1223億日圓，連續45個月維持盈餘。相較於去年同月增加4.2%。就3月份單月來說，是10年來首見的高水準。因汽車等出口增加，貿易收支盈餘為1兆1907億日圓，較去年同月成長37.6%。（譯者：楊明珠/核稿：劉學源）1070510