台灣發展綠能先練兵 中油海外買礦掌握原料

台灣中油智慧綠能加油站論壇10日在台北中油大樓舉行，邀美琪瑪董事長嚴隆財（右2起）、工研院材化所組長陳金銘、台南應科大教授熊正一、中油綠能所長黃冬梨與談「國內電池產業」。中央社記者施宗暉攝 107年5月10日

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣中油今天舉行「台灣中油智慧綠能加油站論壇」，與會電池材料業者、學者一致表示，台灣發展綠能，電池市場雖小，卻可練兵；但電池原料須進口，中油應發揮實力海外買礦。



電池正極材料化學原料廠商美琪瑪國際董事長嚴隆財在論壇表示，公司創建之初生產鈷觸媒產品，10年前跨入電池正極材料鋰鈷系列產品，後來切入鋰鈷錳鎳3元電池領域。包括美琪瑪在內，有3家台廠供應日本知名品牌電池正極材料化學原料，供貨比重高達1/3至1/2，並成為知名電動車品牌供應鏈。



嚴隆財指出，台灣電池市場太小了，聚焦材料的同時，也應思考如何讓電池循環再利用；台灣生產的電池材料化學原料硫酸鈷、硫酸鎳，其中鈷、鎳都須自國外進口，但價格卻已高漲。中油有龐大的實力，除了海外買油之外，在轉型綠能之際，正可為台灣在海外掌握礦權。



工研院材化所組長陳金銘指出，中油可為產業築起防波堤，投資海外鋰礦、鈷礦，提供未來電池需要的材料。電池特性不同，若供應3C產品使用，產品性質著重高密度，例如採用高密度的鎳，做為正極材料原料；負極材料則採精細材料，不論做固態電池，或類固態電池都需要石墨、需要銅箔。



陳金銘說，若是電池產生的動能應用的載具是電動車，電池需要快充功能，碳須軟碳，正極材料才是關鍵，須符合高容量的安全，並透過高鎳材料來儲能。



台南應用科技大學教授熊正一表示，台灣電池市場雖小，正可練兵，成為發展綠能產業，成為能源轉型的過程與經驗。中油應協助電池模組廠、原料廠，千萬不要讓小公司經營不下去，而被買走。



台灣中油綠能科技研究所所長黃冬梨指出，中油已經在海外找礦了，希望能幫助台灣廠商；中油高雄廠停止煉油後，更已著手轉型綠能產業新材料區，歡迎業者共襄盛舉，發展成產業聚落。（編輯：蘇志宗）1070510



