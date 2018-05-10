Q1月薪年增2.71% 18年同期最大增幅

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今發布3月受僱員工薪資統計，1至3月經常性薪資平均為4萬679元，年增2.71%，創下18年來同期最高增幅；主計總處研判，是景氣復甦加上廠商調薪所致。



主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪。



3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬812元、年增2.59%，已是連續4個月的單月經常性薪資年增幅突破2%，顯示薪資成長動能確實有增強。



主計總處國勢普查處副處長潘寧馨進一步指出，今年1至3月平均經常性薪資年增幅2.71%、創下2001年以來最高，研判一定有景氣回溫的因素，很有可能也有廠商調薪的推升效果。



不過若要更精確地了解廠商調薪動向，潘寧馨說明，主計總處將於5月底發布事業人力僱用狀況調查，會調查1萬多家廠商來發布統計結果，問項包含2017年調薪的項目有哪些、考量調薪因素為何、2018年有無調薪計畫等，從這份調查中，外界可更清楚掌握國內廠商調薪情形。



景氣回溫除了反映在薪資上，廠商的用人需求也會增加，據主計總處統計，今年1至3月受僱員工人數平均為762.6萬人，較去年同期增加12.5萬人、年增1.67%。



潘寧馨表示，1至3月受僱員工人數年增幅創下近三年同期最高，這也印證景氣確實回溫。



若從行業別來看，今年1至3月製造業受僱員工人數年增4.5萬人較多，其中電子零組件製造業增加1.5萬人、機械設備製造業增加6千人；服務業部分，則以批發業、住宿餐飲業及醫療保健服務業增加1.2萬至1.6萬人較多。（編輯：趙蔚蘭）1070510